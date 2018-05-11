Названа возможная причина смерти 18-летнего музыканта в Москве

В квартире саксофониста Матвея Шерлинга, найденного мертвым в пятницу, не обнаружено признаков криминала, сообщили в полиции.

По одной из версий, молодой музыкант мог скончаться от сердечной недостаточности, сообщает RT. Точную причину смерти установят медики.

Матвей Шерлинг родился 13 октября 1999 года. В 7 лет он стал учеником Государственной детской школы искусств N2 им. Мамонтова, по классу фортепиано и флейты. Через два года мальчик поступил в Московскую среднюю специальную музыкальную школу им. Гнесиных. Менее чем через год он стал лауреатом I премии Московского открытого конкурса саксофонистов «Selmer-детям 2010» в двух номинациях – «Классический саксофон» и «Джазовый саксофон». Большим триумфом в карьере Шерлинга стала победа в XI Международном телевизионном конкурсе юных музыкантов «Щелкунчик-2010».

Ранее в пятницу в школе Гнесиных заявили, что 18-летний саксофонист Матвей Шерлинг был найден мертвым.