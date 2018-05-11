Коллекционную монету на Украине посвятили копанию картошки

Национальный банк Украины выпустил серебряную коллекционную монету, посвященную копанию картошки.

В сообщении на сайте НБУ говорится, что на аверсе монеты размещено стилизованное изображение дерева жизни, нижние клубни которого выполнены из золота. На реверсе монеты на зеркальном фоне размещены стилизованные изображения мужчины и женщины, которые копают картошку. Фигуры людей образуют сердце, также выполненное из золота. По кругу размещена надпись «Копание картошки».

Монета вышла тиражом 4 тыс. штук. Ее вес составляет 31,1 грамма, диаметр – 38,6 миллиметра. Она выйдет в оборот 22 мая.

Политолог Владимир Корнилов в этой связи напомнил о том, как мэр Киева Виталий Кличко призывал жителей украинской столицы вместо зимы «готовиться к земле». Он также отметил, что обычно такие монеты выпускают к какому-нибудь значимому юбилею, посвящают выдающимся личностям, достижениям, победам.

«А этой НБУ что отмечает? Тысячелетие изобретения картошки древними украинцами? Они ее изобрели, отправили в доколумбовую Америку, а потом забыли, пока Петр Первый ее не привез обратно?» – иронизирует политолог, добавляя, что следующая монета, вероятно, будет посвящена «галицкому заробитчанину в Польше или украинской домработнице в Италии».

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что копание картошки – это все, к чему готовят украинцев нынешние власти. «Какое будущее? Идите. Копать. Картошку», – написала она в Facebook.