США захотели получить право «на всякий случай» инспектировать базы Ирана

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что намерен заключить сделку с Ираном, которая окажется «лучшей» для Тегерана.

Трамп сказал, что соглашение международных посредников и Ирана не предотвращает попадания ядерного оружия к Тегерану. В ответ на это, считает Трамп, другие страны региона, «у которых есть деньги», тоже начали бы предпринимать попытки заполучить ядерное оружие. По мнению Трампа, такая ситуация привела бы к катастрофе, передает РИА «Новости».

Вашингтон вводит против Тегерана «самые суровые санкции», сказал президент США. При этом Трамп выразил надежду, что заключит «хорошую сделку, справедливую сделку».

«Лучшую для них», – сказал он, добавив, что США «не могут позволить» Ирану получить ядерное оружие.

По мнению Трампа, США «должны иметь возможность пойти на их военные базы, чтобы убедиться, что они не занимаются обманом».

«Конечно, мы уверены, что они не обманывают, но на всякий случай», – заявил глава американского государства.