Американский министр чуть не уволилась после гневной тирады Трампа

Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен собиралась подать в отставку после критики со стороны главы американского государства Дональда Трампа, сообщают СМИ.

В среду прошло заседание правительства, в ходе которого Трамп разразился гневной тирадой, раскритиковав отсутствия результатов в снижении нелегальной иммиграции в США.

Глава МВБ США написала письмо, в котором попросила об отставке, но так и не отправила его, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

Газета отметила, что Нильсен – протеже руководителя аппарата сотрудников Белого дома Джона Келли.

Напомним, уже не раз высказывалось предположение, что Трамп собирается отправить Келли в отставку.

В конце апреля караван мигрантов подошел к границе США.