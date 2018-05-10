Иракское ТВ показало захваченных главарей ИГ

Государственное телевидение Ирака показало пятерых захваченных высокопоставленных боевиков террористической организации «Исламское государство*».

Как сообщает Telegram-канал WarJournal, спецслужбы Ирака и США захватили террористов, заманив их в Ирак из Сирии. Как сообщает ТВ Ирака, захвачены Саддам аль-Джаммель, Мохамед аль-Кадир, Измаил аль-Эйтави, Омар аль-Карбули и Эссам аль-Завбай.

Аль-Эйтави, который считается «ближайшим помощником» лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади, захватили еще в феврале в Турции. Анкара передала его Ираку. Спецслужбы заполучили его телефон, что позволило связаться еще с четырьмя высокопоставленными боевиками, с которым аль-Эйтави контактировал через Telegram. Используя телефон аль-Эйтави, боевиков заманили в Ирак, где террористы и были схвачены.

Аль-Джаммель – «амир» вилаята «Фурат» (приграничные иракско-сирийские территории), аль-Эйтави – «финансист ИГ», остальные трое террористов – полевые командиры.

Иракский советник по безопасности Хишам аль-Хашими, раскрывший детали операции, отметил, что аль-Эйтави и аль-Джаммель стали самыми высокопоставленными функционерами ИГ, которые когда-либо были захвачены живыми.

Кроме того, вместе с телефоном аль-Эйтави спецслужбы получили доступ к банковским счетам и кодам связи ИГ.