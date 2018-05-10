Политолог: Драками и «кульбитами» Шевченко испортил отношения с коллегами по СПЧ

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10 мая, четверг  |  Последнее обновление — 22:47  |  vz.ru
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Когда Россия получит низкие ставки по ипотеке

Ставки по ипотечным кредитам в России продолжают снижатьсяФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Одна из амбициозных целей, обозначенных в недавнем «суперуказе» президента, – существенное снижение кредитных ставок по ипотеке. Реальна ли заявленная цель, почему ставки планируется снизить не до той величины, которая была объявлена ранее, и выгодно ли в нынешних условиях в принципе брать ипотечный кредит? Подробности...
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США выходят из иранской сделки. Что дальше?

Трамп прилюдно подписал указ о возобновлении ранее замороженных карательных мер против ИранаФото: Martin H. Simon/Global Look Press
Президент США выступил с заявлением, что Вашингтон выходит из так называемой ядерной сделки с Ираном и заново вводит все те санкции, которые были сняты с Исламской Республики с 2015 года. Соответствующий указ был подписан в присутствии многочисленных корреспондентов, аккредитованных в Белом доме. Подробности...
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Порноактриса Сторми затянула в свой скандал «русского олигарха»

Виктора Вексельберга американские газетчики заподозрили в финансировании сделки Трампа с порноактрисой СтормиФото: SMG/ZUMA, Zamir Usmanov/Global Look Press
С сыщиком Мюллером не соскучишься. До сих пор Россия в американской прессе изображалась лишь как участница «сговора с Трампом». Теперь же «русских» затянуло еще и в скандал с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Как уверяет ее адвокат, словоохотливой порноактрисе Дональд Трамп платил деньгами, взятыми у одного «русского олигарха». Американская пресса предположила, что это мог быть Виктор Вексельберг. Подробности...
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Излишне либеральное отношение к боевикам ведет Сирию к распаду

Гражданское население Сирии доверяет военной полиции из РФ. И это стало проблемойФото: Hassan Ammar/AP/ТАСС
Между сирийскими спецслужбами и российской военной полицией зреет конфликт. Сложилась ситуация, при которой отдельные населенные пункты уже освобождены от боевиков, но под контроль Дамаска не вернулись: российские специалисты препятствуют зачистке местного населения. Эту проблему нужно срочно решать, иначе страну ждет острый кризис. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Искушение Русским миром

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Вы вообще когда-нибудь задумывались, как мы выглядим со стороны, причем в глазах как симпатизирующих нам, так и негативно к нам относящихся? Ну что ж, я помогу вам это увидеть. Подробности...
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Главный урок Победы

Эдуард Биров, журналист
Это были настоящие исполины, люди-атланты, которые сутками напролет несли бремя войны, не проявив слабину даже в самые жуткие дни. Как говорится, «гвозди бы делать из этих людей». Подробности...
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Угрожает ли российской экономике «аргентинский сценарий»?

Антон Любич, экономист
Пример Аргентины показывает, к чему политика экономической самоизоляции может в долгосрочной перспективе привести вполне благополучную и подающую большие надежды страну. Подробности...
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          Политолог: Драками и «кульбитами» Шевченко испортил отношения с коллегами по СПЧ

          10 мая 2018, 22:01

          Текст: Евгений Романов

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          Журналист и правозащитник Максим Шевченко, покидая СПЧ, просто пытался опередить события, считает политолог, член Общественной палаты Максим Григорьев. По его мнению, члены СПЧ и так уже собирались исключить Шевченко.

          «На мой взгляд, это работа на опережение. По отношению к Шевченко со стороны его коллег возникло неприятие после драки с господином Сванидзе, в которой он был провокатором. Было неприятие такого его поведения и даже шла речь о его исключении из Совета. К тому же мы увидели еще один странный кульбит,  когда во время избирательной кампании он вдруг оказался коммунистом при известных ранее его демократических взглядах», – сказал Григорьев.

          Такая резкая смена политического кредо тоже вызвала непонимание и неприятие у либеральных членов Совета по правам человека (СПЧ), полагает эксперт. «Я думаю, он будет пытаться продолжать работать на коммунистическую партию. Есть мнение, что при поддержке, в первую очередь финансовой, Павла Грудинина он будет претендовать на пост мэра Москвы. Еще ему может помочь кавказская диаспора, лоббистом которой он себя показывает», - сказал Григорьев.

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Шевченко решил уйти, потому что коллеги по СПЧ якобы игнорировали его требование о срочном созыве совета в полном составе по итогам акции 5 мая. Через соцсети Шевченко объявил, что «благодарен Президенту РФ за приглашение в Совет и за возможность хоть что-то сделать для защиты прав человека в России».

          Впрочем, эксперты не исключили, что Шевченко, который в последнее время оказался участником громких скандалов, уже знал, что вопрос об его исключении из СПЧ поднимался некоторыми коллегами по совету и таким образом он просто сыграл на опережение.

          Председатель комиссии СПЧ по научно-правовой экспертизе Мара Полякова считает, что Максим Шевченко, объявив о выходе из совета с критикой его работы, поторопился. По ее словам, совет никогда не реагирует на событие, не получив о нем полную достоверную информацию.

          «Я руковожу экспертной комиссией. Просто на публикации мы не реагируем. Мы начинаем выяснять. Я знаю, что глава СПЧ Михаил Федотов запросил информацию по событиям 5 мая у нескольких инстанций, чтобы мы могли на юридическом уровне предъявлять кому-то претензии, если мы увидим, что там есть, о чем говорить. Мы сами свидетелями не были. Мы смотрим на все конфликты как юристы. Я еще не видела материалов об этом митинге. А просто реагировать, не зная конкретики, это преждевременно», – сказала Полякова газете ВЗГЛЯД.

          Она заверила: совет реагирует на все острые ситуации, «тем более если это связано с проблемами конкретных людей». «Федотов всегда запрашивает информацию. Мы не успеваем ему сказать о чем-то, а он нам говорит: «Я уже запросил», – рассказала Полякова.

          Максим Шевченко покинул Совет из-за своей политической деятельности, считает председатель совета Общероссийской общественной благотворительной организации «Союз семей военнослужащих России», член СПЧ Мария Большакова.

          «Наша уважаемая правозащитница Людмила Алексеева не раз озвучивала один важный тезис: «Там, где начинается политика, заканчивается правозащита». В данной ситуации оно как раз совпадает. Это политические вещи. Мы столько полезного сделали, столько прав отстояли - Максим прекрасно знает это, но говорит сейчас обратное. Это неправда. Не было ни одного случая, чтобы гражданин обратился, а Совет проигнорировал это», – цитирует Большакову сайт РАПСИ.

          Напомним, 5 мая в в Москве на Тверской улице прошла несогласованная протестная акция, инициированная Алексеем Навальным и его сторонниками. В результате за правонарушения были задержаны несколько сотен человек, в том числе подростки. Почти все они были отпущены из полиции после профилактической беседы или составления протоколов.


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