Сегодня контуры цифровой трансформации мира формируются в борьбе цифровиков и государств. В этом матче я всё же делаю ставку на государство, причем конкретно на свое – только от него мы можем ждать защиты.0 комментариев
ФСБ и МВД накрыли подпольный узел связи мошенников в Москве
Правоохранители пресекли деятельность технической станции для дистанционных афер в столице, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
Сотрудники полиции при поддержке ФСБ провели операцию по выявлению пособника телефонных аферистов, сказал Васенин, передает ТАСС.
В руки оперативников попал 19-летний молодой человек. Юноша занимался обслуживанием специального оборудования, которое перенаправляло голосовой трафик для обеспечения бесперебойной работы мошеннических кол-центров.
В отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело по статье о незаконной организации и проведении работ в области создания сетей связи. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале марта в столице пресекли работу преступного сообщества по организации массовых мошеннических звонков. Ранее полиция задержала москвича за обслуживание 11 сим-боксов в арендованных квартирах.