Эксперт: Шевченко перед выходом из СПЧ успел «прославиться» на скандалах

Журналист и правозащитник Максим Шевченко объявил о выходе из СПЧ, мотивируя свое решение тем, что совет отказался собраться на экстренное совещание по итогам акции 5 мая. Как отмечают наблюдатели, на самом деле в самом СПЧ уже обсуждалось исключение Шевченко – и тот попросту сыграл на опережение. Кроме того, свою роль мог сыграть и конфликт с Николаем Сванидзе.

Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Максим Шевченко в четверг объявил о сложении с себя полномочий. Выступая в эфире «Эха Москвы», он заявил, что «в целом я не считаю для себя больше возможным оставаться членом совета». «Я прошу считать это официальным заявлением, а в письменной форме оно будет размешено сразу после эфира в моем Фейсбуке», – заявил Шевченко.

По словам правозащитника, он решил уйти, потому что коллеги игнорировали его требование о срочном созыве СПЧ в полном составе по итогам акции 5 мая.

На своей странице в Фейсбуке Шевченко заявил, что «благодарен Президенту РФ за приглашение в Совет и за возможность хоть что-то сделать для защиты прав человека в России».

Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова не исключает, что Шевченко уже знал, что вопрос об его исключении из СПЧ поднимался некоторыми коллегами по совету и таким образом он просто сыграл на опережение. Более того, Шевченко, очевидно, хочет начать политическую карьеру, в частности – поучаствовать осенью в выборах мэра Москвы. Федорова напомнила о желании Шевченко участвовать в праймериз левых сил.

«Шевченко подраскрутился во время избирательной кампании Павла Грудинина. Но прославился, в основном, негативно. Была драка со Сванидзе (член СПЧ Николай Сванидзе), были скандалы на дебатах. В связи с этим в СПЧ вполне мог подниматься вопрос об исключении Шевченко. Некоторые люди наверняка думали: «А нужен ли нам такой правозащитник?» – сказала Федорова газете ВЗГЛЯД.

В пользу версии о том, что Шевченко хочет сменить правозащиту и журналистику на политическую карьеру, говорит и демонстративный характер выхода из СПЧ и разрыва связей с властями. «Ему удобнее идти на праймериз как непримиримому критику», – полагает эксперт.

Напомним, 5 мая в в Москве прошла несогласованная протестная акция, инициированная Алексеем Навальным. За правонарушения были задержаны несколько сотен человек. Почти все они были отпущены из полиции после профилактической беседы или составления протоколов.