На территории Белого дома установили статую Христофора Колумба
На территории Белого дома установили копию памятника Христофору Колумбу, оригинал монумента ранее был свергнут и уничтожен во время протестов в Балтиморе в 2020 году.
Скульптурное изображение первооткрывателя Америки теперь находится на территории администрации, сообщает газета The Washington Post.
Монумент представляет собой копию памятника, который ранее стоял в Балтиморе и был установлен в эпоху Рональда Рейгана, отмечает ТАСС.
Оригинальную статую сбросили в воду участники массовых протестов в 2020 году после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Демонстранты связывали личность путешественника с истреблением коренных народов.
Представитель администрации подчеркнул неизменность позиции властей относительно исторической фигуры. «В Белом доме Христофора Колумба считают героем, и президент мША продолжит чтить его как героя», – заявил чиновник.
