Германия заявила об отсутствии понимания с Россией по делу Скрипаля

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что в рамках переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым обсудил дело Скрипалей, но понимания по этому вопросу достичь не удалось.

«Мы говорили также о деле Скрипаля. С нашей точки зрения, с российской стороны было мало готовности поучаствовать в конструктивном расследовании этих фактов. Мы не договорились здесь ни о чем, не пришли ни к какой договоренности», – сказал Маас, передает РИА «Новости».

По его словам, он хотел, «чтобы у России была более конструктивная позиция, что касается оценки работы ОЗХО. Мы не считаем, что эту организацию следует каким-то образом дискредитировать».

Лавров между тем отметил, что Москва считает, что Лондон в ситуации с привлечением ОЗХО к делу Скрипалей действовал некорректно. Он также отметил, что Россия попросила берлин поделиться данными, предоставленными Лондоном по делу Скрипалей.

Также Лавров заявил, что Россия заинтересована в крепком Евросоюзе, который выступал бы в качестве предсказуемого партнера.

Кроме того, Маас заявил о важности сохранения иранской ядерной программы и обсудил с Лавровым дальнейшие шаги по этому вопросу.

Лавров в свою очередь отметил, что Россия выступает за проведение консультаций для оперативного определения шагов, которые бы позволили сохранить соглашение по иранской ядерной программе.

«Мы считаем важным, чтобы все остальные участники этого плана действий могли оперативно оценить сложившуюся ситуацию, провести необходимые консультации и выработать шаги, которые позволили бы сохранить этот важнейший документ, важнейший для региональной стабильности и для поддержания режима нераспространения оружия массового уничтожения. Условились провести соответствующие контакты с нашими германскими коллегами», – заявил он.

Также Лавров отметил, что выход США из иранской ядерной сделки противоречит решениям Совета Безопасности ООН. «У нас вызывает серьезную озабоченность решение администрации США выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий, тем самым совершив существенное нарушение резолюции Совета Безопасности 2231», – сказал он.

«Мы оценили взвешенную реакцию руководства Ирана на это решение, потому что необходимо оценить все последствия этого шага Вашингтона, здесь спешка была бы, наверное, непродуктивна. И нам, и Германии, и Франции, и Великобритании, и Китаю, Ирану предстоит ещё эту оценку провести. Мы уже занимаемся этим, в ближайшее время будем сопоставлять наши мнения», – добавил Лавров.

Также, по словам министра, Москва будет добиваться, чтобы санкции США против Ирана не разрушили СВПД.

Он также прокомментировал отношения Ирана и Израиля. «Что касается эскалации между Ираном и Израилем, мы считаем, что это весьма тревожная тенденция. Исходим из того, что все вопросы нужно решать через диалог», – заявил Лавров.

По его словам, в контактах с иранским руководством и руководством Израиля, в том числе вчера на встрече президента Владимира Путина с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, российская сторона подчеркивала необходимость избегать каких-либо действий, которые были бы «взаимопровоцирующими». «Нас заверяют Иран и Израиль, что таких намерений нет, тем не менее, инциденты случаются», – отметил он.

В то же время глава МИД Германии заявил, что Лавров согласился провести встречу глав МИД «нормандской четверки», чтобы придать процессу по Украине новую динамику.

Лавров со своей стороны заметил: «Наш коллега упомянул предложение собраться на уровне министров иностранных дел в нормандском формате. Мы готовы такое предложение рассматривать. Сегодня даже обсуждали конкретное наполнение такой возможной встречи».