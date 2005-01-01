В России приостановлена работа более 150 торговых центров

Деятельность более 150 торгово-развлекательных центров и кинозалов приостановлена после выявления грубейших нарушений требований пожарной безопасности, сообщил главный госинспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев.

Проверки проводятся на 84 тыс. объектов с массовым пребыванием людей, включая более 10,5 тыс. торгово-развлекательных центров, передает ТАСС со ссылкой на Еникеева.

Он сообщил, что уже проверено более 54 тыс. зданий. В половине из них (27 тыс. объектов) обнаружено более 220 тыс. нарушений противопожарных требований. Так, у 15 тыс. зданий – неудовлетворительное состояние эвакуационных путей и выходов, у более чем 10 тыс. – неисправные системы пожарной сигнализации, системы оповещения, автоматического пожаротушения и противодымной вентиляции, в 5,5 тыс. – отсутствие первичных средств пожаротушения.

«В целях пресечения правонарушений применены меры административного принуждения. В суды для принятия решения о приостановлении эксплуатации направлено 326 материалов. Приостановлена деятельность 154 зданий, детских игровых зон и кинозалов», – сказал Еникеев.

При этом более 570 зданий имеют нарушения, устранение которых «требует значительных материальных затрат и возможно лишь при их реконструкции».

По его словам, проверки показали, что недостатки противопожарной защиты «зачастую обусловлены разобщенной системой государственного контроля за обеспечением пожарной безопасности при проектировании, строительстве и вводе зданий в эксплуатацию».

МЧС разработало законопроект, который изменит правила проведения проверок торгово-развлекательных центров и других объектов с массовым пребыванием людей и вернет Госпожнадзору полномочия в выдаче разрешений на строительство.

Напомним, в марте в результате крупного пожара в ТРК «Зимняя вишня» погибли 60 человек. После этого в России прошли проверки в ряде ТЦ и ТРК, в результате которых выяснилось, что у 50% объектов имеются нарушения требований пожарной безопасности.