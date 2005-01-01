К власти в Малайзии сенсационно пришел 92-летний оппозиционер

Впервые в истории на выборах в парламент Малайзии победила оппозиционная коалиция «Альянс надежды» во главе с экс-премьером Махатхиром Мохамадом.

«Я получил поддержку 135 избранных парламентариев при необходимом минимуме в 112», – сказал 92-летний Махатхир Мохамад.

Он добавил, что «во второй половине дня состоится аудиенция у Верховного правителя (короля) Мухаммада пятого», по итогам которой он может быть утвержден главой правительства, передает ТАСС.

Мохамад подчеркнул «необходимость скорейшего формирования кабинета, поскольку в настоящее время страна фактически находится без руководства».

Отмечается также, что явка составила около 76%, тогда как на прошлых выборах в 2013 году она достигла 85%, сообщает издание The Straits Times.

Накануне Махатхир Мохамад сообщил журналистам, что планирует уже 10 мая привести к присяге нового главу кабинета министров. Тогда же в королевском дворце назвали маловероятным тот факт, что король Мухаммад V именно в четверг утвердит кандидатуру нового премьера, которым должен стать лидер парламентского большинства.

Однако еще до выборов Мохамад, занимавший кресло премьера с 1981 по 2003 год, заявлял, что не намерен становится главой правительства.

Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак в четверг на специальной пресс-конференции в Куала-Лумпуре признал поражение на выборах в парламент.

«Мы принимаем выбор народа, его решение на состоявшихся выборах», – сказал Разак, являющийся лидером коалиции «Национальный фронт».

Отмечается, что коалиция «Национальный фронт» находилась у власти более 60 лет, то есть с момента обретения страной независимости.