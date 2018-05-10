Работу Путина одобрили более 80% опрошенных россиян

Деятельность президента Владимира Путина одобряют 81,2% россиян, работу премьер-министр Дмитрия Медведева положительно оценили 44,7%, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Показатель одобрения деятельности президента по среднему значению за последнюю неделю – 81,2%. Оценки работы премьер-министра и правительства России в первую неделю мая – 44,7%, 49,8% соответственно. Среднее значение за шесть лет работы превышает 55%», – говорится в сообщении ВЦИОМ.

При этом, уровень одобрения работы Госдумы с марта снизился с 43% до 42,3%, а Совета Федерации – вырос с 46,2% до 47,9%.

В рейтинге доверия политикам лидирует президент Владимира Путина, этот показатель в течение месяца оставался в пределах 46,9-49,3% (по среднему за неделю с 30 апреля по 6 мая). На второй строчке в рейтинге доверия по-прежнему остается министр обороны Сергей Шойгу (19,5% по данным за 30 апреля и 2-6 мая), на третьей – министр иностранных дел Сергей Лавров (15,2%).

Лидером «антирейтинга» доверия остается Владимир Жириновский, 34,4% респондентов отметили, что не доверили бы ему решение важных государственных вопросов.

Электоральный рейтинг партии «Единая Россия» в течение апреля рос, достигнув 50,7% к началу мая. Рейтинг «Справедливой России» также вырос с 2,9% в середине апреля – до 4,7% в начале мая. Рейтинг КПРФ незначительно снизился и составил 9,3%, показатель ЛДПР колебался в узком интервале от 7,8% – до 8,4%.

Опросы проведены в апреле-мае, каждый день опрашивается 1 тыс. респондентов не менее чем в 80 регионах. За неделю объем выборки составляет 7 тыс. человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,2%.