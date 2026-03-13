Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.0 комментариев
В «Единой России» раскрыли детали новой жилищной программы
В Ростове-на-Дону прошел форум «Есть результат!», посвященный вопросам жилищно-коммунального хозяйства, результаты его работы подвели секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев и вице-премьер Марат Хуснуллин.
Участники мероприятия предложили расширить существующую народную программу новыми механизмами помощи гражданам
Якушев отметил, что за время действия проекта в стране ввели более 500 млн кв. метров жилья. «Особенно важно, что объекты благоустройства выбирали сами жители. Только в прошлом году в таком голосовании участвовало около 17 млн человек», – подчеркнул он. Секретарь генсовета также напомнил о законодательном закреплении обязательных стандартов строительства социальных объектов в новых кварталах.
Хуснуллин назвал 2025 год лучшим в строительной отрасли новейшей истории страны, отметив ввод 150 млн «квадратов» недвижимости. По его словам, системная работа позволила привести в нормативное состояние 74% общественного транспорта. Вице-премьер поддержал предложения партии, включая развитие ипотеки и масштабное обновление коммунальных сетей.
Эксперты выдвинули инициативы по газификации и строительству аэропортов в Донецке, Луганске, Мариуполе и Мелитополе. Особое внимание уделили поддержке участников СВО, предложив программу «Сельское жилье для ветерана» и адаптацию квартир для инвалидов. Также прозвучали идеи по обновлению студенческих общежитий и созданию в них семейных блоков.