Ким Чен Ын ответил США на требование проверок ядерных объектов КНДР

Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время встречи с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео ответил на требование Вашингтона о допуске американских экспертов на ядерные объекты КНДР.

По словам осведомленного источника, северокорейский лидер выразил согласие на проведение проверок ядерных объектов КНДР, пригласив американцев осматривать все ядерные объекты «где захотите», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал JTBC.

Таким образом Ким Чен Ын преодолел черту, которую не захотела переступать предыдущая северокорейская администрация в 2008 году, что в итоге стало камнем преткновения на шестисторонних переговорах.

Напомним, по мнению китайских сейсмологов, подземный ядерный полигон КНДР оказался разрушен в сентябре прошлого года. Однако американская разведка не поверила в разрушение объекта.

Позднее источник в администрации президента Южной Кореи сообщил, что ядерный полигон Пхунгери может закрыться до встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Ким Чен Ын объявил об отказе КНДР от ядерных и ракетных испытаний и закрытии ядерного испытательного полигона в северной части страны.