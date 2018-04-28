Американская разведка не поверила в разрушение ядерного полигона КНДР

Источники в разведке США утверждают, что ядерный полигон Пхунгери, о закрытии которого объявила КНДР, все еще пригоден для эксплуатации, а работы на нем могут быть возобновлены в относительно короткие сроки.

Американские спецслужбы полагают, что комплекс Пхунгери все еще можно эксплуатировать, несмотря на «некоторые незначительные геологические потрясения» в районе горы Мантап, которые якобы могли носить природный характер, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Они выразили уверенность, что деятельность на территории комплекса можно возобновить «за относительно короткий период времени», так как даже если один из туннелей Пхунгери обрушился, другие пригодны для использования.

Напомним, по мнению китайских сейсмологов, подземный ядерный полигон КНДР в сентябре прошлого года оказался разрушен, в результате чего горная вершина Мантапсан над подземным полигоном уменьшилась в высоту.

Отметим, северокорейский лидер уже дал согласие на проверку ядерного полигона КНДР инспекторами из США, объявив предварительно о его закрытии и прекращении ядерных испытаний.