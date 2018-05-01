В Ростове-на-Дону открылся новый парк «Левобережный»

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1 мая, вторник  |  Последнее обновление — 14:20  |  vz.ru
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По какой схеме пойдет повышение пенсионного возраста

Правительство готово обсуждать повышение пенсионного возраста на законодательном уровнеФото: Тарас Литвиненко/РИА Новости
В правительстве впервые официально признали наличие планов по повышению пенсионного возраста. Ситуация действительно уникальная: Россия – почти единственная страна бывшего СССР, которая до сих пор не приняла такое решение. Главный вопрос – как именно будет реализовываться эта реформа. Подробности...
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НАТО готовится к боям с российской армией прямо у наших границ

На «сдерживание России» в этом году бундесвер потратит до 90 млн евро Фото: Fabrizio Bensch/Reuters
Похоже, Ангела Меркель все же поддалась нажиму Дональда Трампа. Вернувшись из Вашингтона, она пообещала увеличить военный бюджет ФРГ, чего и добивался Трамп. Значительную часть этого бюджета предполагается потратить на военные учения, причем непосредственно у российских границ. На некоторых из них прямо отрабатывается сценарий боев с российской армией. Подробности...
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Россия закончила создание важнейшего проекта для Севера

Энергоблок наконец покинул Питер и держит путь в МурманскФото: Антон Ваганов/ТАСС
По Балтике сейчас идет первая в мире плавучая АЭС (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». Уникальная станция, строительство которой продолжалось более десяти лет, после целой череды проблем наконец-то почти готова к работе. Предполагается, что подобные ПАТЭС окажут огромную помощь всему российскому Северу и Дальнему Востоку. Каким именно образом? Подробности...
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Политика Пашиняна угрожает урегулированию в Нагорном Карабахе

Не утихающие волнения оппозиции в Армении могут быть важным сигналом для соседнего АзербайджанаФото: Gleb Garanich/Reuters
Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян вновь вывел своих сторонников на улицы перед митингом в Ереване. Пашинян остается единственным кандидатом на должность премьера и в воскресенье получил гарантии от правящей Республиканской партии не выдвигать конкурента. Политический кризис не только ослабил Армению, но уже сказывается на ситуации в Нагорном Карабахе. Какова вероятность разморозки затяжного конфликта? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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В эпическом диспуте Чубайса и Касперской столкнулись российские элиты

Эдуард Биров, журналист
В короткой дискуссии произнесено много откровенного, но я приведу только по одной фразе Чубайса и Касперской относительно принципиального вопроса суверенитета, чтобы понять ту развилку, на которой находится наша страна. Подробности...
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200 лет назад русский царь сделал щедрый подарок молдавским элитам

Игорь Иваненко, политолог, историк
В массовом сознании существует миф о том, что вся провинция от Черного моря до верховьев Днестра отошла в начале XIX века от Молдавского княжества к Российской империи. На самом деле это далеко не так. Подробности...
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Когда урбанизм становится опаснее фашизма

Антон Крылов, журналист
Проекты «как нам обустроить Россию» появляются чуть ли не еженедельно. Почти случайно выяснилось, что в правительстве, оказывается, обсуждаются две кардинально противоречащие друг другу концепции развития страны. Подробности...
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          В Ростове-на-Дону открылся новый парк «Левобережный»

          1 мая 2018, 13:10

          Текст: Алексей Ласнов

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          Во вторник в Ростове-на-Дону состоялось торжественное открытие нового парка «Левобережный», на возведение которого потратили около 700 млн рублей.

          «Очень важно создать в новом парке комфортную среду на долгие годы. Благодаря усилиям города и строителей парка в южной столице создано новое место отдыха, и каждые выходные - и до, и после чемпионата – здесь будет появляться что-то новое и интересное. Можно с уверенностью сказать, что левый берег станет новым центром Ростова», – сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев, передает ГТРК «Дон-ТР».

          В официальной церемонии открытия парка приняли участие более двух тысяч гостей, сообщает «Комсомольская правда».

          Парк площадью 18,1 га был построен за восемь месяцев в рамках федеральной программы по благоустройству комфортной городской среды.

          «Его во многом можно назвать уникальным и единственным в своем роде по оформлению и местоположению. На месте, где ранее рос камыш, теперь появились разнообразные зоны отдыха, проложены бульвары, тротуары, пешеходные дорожки, а также дорожки для велосипедистов», – заявляли в мэрии Ростова.

          Организаторы учитывали интересы жителей города, поэтому развлечения по душе в парке найдут и взрослые, и дети. На спортплощадках можно заниматься пляжным волейболом, футболом, теннисом, бадминтоном.

          Парк «Левобережный» появился на месте центрального пляжа, территория вокруг которого за последние годы заросла. Его создание обошлось почти в 700 млн рублей.

          Общая площадь пешеходных аллей составляет 75,4 тыс. кв.м. По мнению властей, в дни чемпионата мира по футболу 2018 года главный бульвар парка будет играть ведущую роль при распределении людских потоков со стадиона. Максимальная пропускная способность парка – 17 тыс. человек в час.

          Главный бульвар «Левобережного» спроектирован по принципу треугольника: три аллеи, начинаясь от улицы Левобережной, образуют его вершину, которая смотрит на южный фасад стадиона «Ростов-Арена», и «раскрываются» в виде основания возле левого берега Дона, у набережной. Ширина центральной аллеи – 20 метров, левой и правой – по 15 метров.

          Напомним, в своем послании Федеральному собранию 1 марта президент России Владимир Путин заявил о необходимости преобразования городов и поселков, создании современной среды для жизни.


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