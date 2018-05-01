В Ростове-на-Дону открылся новый парк «Левобережный»

Во вторник в Ростове-на-Дону состоялось торжественное открытие нового парка «Левобережный», на возведение которого потратили около 700 млн рублей.

«Очень важно создать в новом парке комфортную среду на долгие годы. Благодаря усилиям города и строителей парка в южной столице создано новое место отдыха, и каждые выходные - и до, и после чемпионата – здесь будет появляться что-то новое и интересное. Можно с уверенностью сказать, что левый берег станет новым центром Ростова», – сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев, передает ГТРК «Дон-ТР».

В официальной церемонии открытия парка приняли участие более двух тысяч гостей, сообщает «Комсомольская правда».

Парк площадью 18,1 га был построен за восемь месяцев в рамках федеральной программы по благоустройству комфортной городской среды.

«Его во многом можно назвать уникальным и единственным в своем роде по оформлению и местоположению. На месте, где ранее рос камыш, теперь появились разнообразные зоны отдыха, проложены бульвары, тротуары, пешеходные дорожки, а также дорожки для велосипедистов», – заявляли в мэрии Ростова.

Организаторы учитывали интересы жителей города, поэтому развлечения по душе в парке найдут и взрослые, и дети. На спортплощадках можно заниматься пляжным волейболом, футболом, теннисом, бадминтоном.

Парк «Левобережный» появился на месте центрального пляжа, территория вокруг которого за последние годы заросла. Его создание обошлось почти в 700 млн рублей.

Общая площадь пешеходных аллей составляет 75,4 тыс. кв.м. По мнению властей, в дни чемпионата мира по футболу 2018 года главный бульвар парка будет играть ведущую роль при распределении людских потоков со стадиона. Максимальная пропускная способность парка – 17 тыс. человек в час.

Главный бульвар «Левобережного» спроектирован по принципу треугольника: три аллеи, начинаясь от улицы Левобережной, образуют его вершину, которая смотрит на южный фасад стадиона «Ростов-Арена», и «раскрываются» в виде основания возле левого берега Дона, у набережной. Ширина центральной аллеи – 20 метров, левой и правой – по 15 метров.

Напомним, в своем послании Федеральному собранию 1 марта президент России Владимир Путин заявил о необходимости преобразования городов и поселков, создании современной среды для жизни.