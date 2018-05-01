Павел Дуров стал иконой

Митингующие в поддержку Telegram в Санкт-Петербурге «канонизировали» Павла Дурова - один из манифестантов вышел с иконой основателя Telegram в руках.

В ходе митинга в поддержку мессенджера Telegram во вторник участники акции пронесли икону с изображением Павла Дурова, о чем сообщил в своем Instagram главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Он выложил фото иконы, на которой изображен Дуров в образе православного святого, в левой руке которого находится логотип мессенджера. «Охохохо! Святой Павел Телеграмский», – сопроводил свой пост комментарием Венедиктов.

Публикация от Алексей Венедиктов (@aavst) 1 Май 2018 в 2:27 PDT

Другие пользователи в комментариях выразили удивление, а также оценили юмор авторов иконы. Некоторые указали на поразительное внешнее сходство Дурова на иконе с певцом Сергеем Лазаревым.

Фото, судя по всему, было сделано на митинге в поддержку Telegram в Петербурге, который начался утром 1 мая и стал продолжением аналогичной акции, проходившей 30 апреля в Москве. В столице в итоге в ней приняли участие 7,5 тыс. человек, согласно данным МВД.

Напомним, в начале апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки властям.