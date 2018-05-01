Свыше 10 тыс. человек приняли участие в первомайских торжествах в Донецке

Глава профсоюзов ДНР Максим Паршин сообщил, что более 10 тыс.человек принимают участие в праздничном первомайском шествии в центре Донецка.

«На мероприятии присутствуют более 10 тысяч человек», – сказал Паршин, передает РИА «Новости».

Колонна демонстрантов проходит по центральной улице Донецка к площади имени Ленина, где ожидается праздничный митинг.

Ранее во вторник сообщалось, что более 100 тыс. человек приняли участие в праздновании Первомая в Приморье.