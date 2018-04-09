Клиентов «РусАла» попросили не возвращать компании 400 млн долларов долгов

Компания «РусАл» попросила своих клиентов, по итогам прошлого года задолжавших производителю алюминия 396 млн долларов, приостановить выплаты в связи с введением новых американских санкций, передает Bloomberg.

«РусАл» анализирует последствия санкций и не отказывается от своего права на выплаты, говорится в письме, подписанном главой отдела маркетинга компании, содержание которого приводит Bloomberg.

В понедельник сообщалось, что попавшие под новые американские санкции российские бизнесмены за полдня потеряли 3,3 млрд долларов своего совокупного состояния. Наибольшее падение – у основного владельца UC Rusal Олега Дерипаски, состояние которого за первую половину понедельника сократилось на 1,3 млрд долларов – до 4 млрд долларов.

В пятницу министерство финансов США объявило о внесении в санкционный список 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Санкции введены против РусАла, En+, «ГАЗа», агрохолдинга «Кубань», «Базового элемента», B-Finance, «Евросибэнерго», «Газпром бурение» и других компаний. В минфине США заявили, что американские инвесторы до 7 мая должны избавиться от акций и других ценных бумаг трех российских компаний.