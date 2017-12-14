У сотрудников лаборатории Портон-Даун оказался низким моральный дух

Моральный дух сотрудников британской военной лаборатории в Портон-Дауне оказался низким: менее 30% из них доверяют решениям руководства, а зарплатой удовлетворены чуть более 20% сотрудников, сообщает The Independent со ссылкой на данные служебного опроса, проведенного в 2017 году.

Согласно данным, опубликованным изданием, лишь 26% сотрудников «Портон-Даун» выражают доверие по отношению к решениям, принимаемым руководством лаборатории, 19% респондентов считают, что дела в ней идут успешно, а согласие с тем, что организация мотивирует их к достижению своих целей, выразили только 33%, передает ТАСС.

Моральный дух представителей организаций оборонного ведомства падает так же быстро, как и их бюджеты», – заключает издание.

По словам депутата Палаты общин британского парламента от оппозиционной Лейбористской партии Стефани Пикок, эти данные вызывают обеспокоенность. «[Деятельность] даже ведущей в мире подобной лаборатории подрывается отказом правительства инвестировать в [эту сферу]», – отметила она.

Между тем, в середине марта глава минобороны Британии Гэвин Уильямсон пообещал оказать финансовую поддержку научно-технической лаборатории в Портон-Дауне, вложив 48 млн фунтов (67 млн долларов) в новый Центр защиты от химического оружия.

Напомним, лаборатория в Портон-Дауне расположена недалеко от города Солсбери. Она занимается расследованием обстоятельств «отравления» экс-полковника ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По версии британской стороны, они подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок». Однако руководитель лаборатории в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали. Лондон же, несмотря на эти заявления, утверждает, что Москва якобы причастна к инциденту.