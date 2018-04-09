В Ираке ликвидировали ближайшего соратника главаря ИГ

Вооруженные силы Ирака уничтожили ближайшего соратника главаря террористической организации ИГ* Абу Бакра аль-Багдади на севере республики, сообщили местные СМИ.

Как передает со ссылкой на военных телеканал «Ас-Сумария», правая рука лидера ИГ* Абу-Валид Аш-Шишани был убит в пустынной местности на окраине города Киркук.

В ходе операции силовики нашли документы, содержащие информацию о других лидерах террористической группировки, передает ТАСС.

Напомним, в октябре 2017 года после доразведки результатов нанесенного ракетно-авиационного удара по пункту управления ИГ в Эс-Суккарии было установлено, что среди ликвидированных боевиков был Омар аш-Шишани, который также известен как Тархан Батирашвили.