СМИ узнали о новой отставке в администрации Трампа

Представитель Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Майкл Энтон уйдет в отставку, сообщают американские СМИ.

По данным высокопоставленного чиновника в администрации Трампа, в воскресенье в ходе телефонного разговора президент США поблагодарил Энтона за службу и выразил сожаление в связи с его уходом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Hill.

По даннымы Politico, Энтон намерен стать лектором при колледже в Вашингтоне.

Ранее американские СМИ сообщили, что руководитель аппарата сотрудников Белого дома отставной генерал Джон Келли устроил в Овальном кабинете Белого дома скандал, пригрозив Дональду Трампу подать в отставку. Об этом сообщал портал Axios.

Washington Post одновременно писал, что Келли потерял «авторитет и влияние» в Белом доме и разозлил Меланью Трамп отставкой личного помощника Трампа Джона Макэнти.

Напомним, в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что в публикации Washington Post о якобы желании главы аппарата Белого дома Джона Келли уволиться гораздо больше фантастики, чем фактов, назвав статью неправдой.