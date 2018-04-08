Трамп прокомментировал данные о ссоре с главой аппарата Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил, что в публикации Washington Post о якобы желании главы аппарата Белого дома Джона Келли уволиться гораздо больше фантастики, чем фактов, назвав статью неправдой.

«Washington Post – это в большей степени фантастика, чем факты», – заявил Трамп в своем Twitter, отметив, что материал в указанном издании «больше похож на плохо написанный роман, чем на хорошую статью».

«Всегда ссылаются на источники (а не на имена), многие из которых не существуют. Статья о Джоне Келли не правдива», – заявил президент США.

Ранее американские СМИ сообщили, что руководитель аппарата сотрудников Белого дома отставной генерал Джон Келли устроил в Овальном кабинете Белого дома скандал, пригрозив Дональду Трампу подать в отставку. Об этом сообщал портал Axios.

Washington Post одновременно писал, что Келли потерял «авторитет и влияние» в Белом доме и разозлил Меланью Трамп отставкой личного помощника Трампа Джона Макэнти.