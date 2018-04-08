Захарова сказала, как следовало поступить Лондону в ситуации с визой Виктории Скрипаль

Виктории Скрипаль, родственнице бывшего полковника ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, должны были бесплатно дать визу для поездки в Великобританию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» Захарова отметила, что Виктория Скрипаль «очень активно, в отличие от британского официоза», комментирует сложившуюся ситуацию, «а должно быть ровно наоборот».

«Она заплатила свои кровные деньги за то, чтобы ей оформили визу. Хотя, на мой взгляд, вообще-то эту визу ей должны были дать просто бесплатно, исходя из того, что британцы месяц рассказывают, что Скрипали находятся практически при смерти», – приводит ее слова РИА «Новости».

Захарова отметила, что Виктория Скрипаль «заплатила свои кровные деньги», ее «промурыжили порядка недели», и в результате «ей ничего не ответили». Представитель российского внешнеполитического ведомства пояснила, что Виктория Скрипаль не получила официального ответа по итогам рассмотрения своего запроса на выдачу визы.

Виктория Скрипаль в субботу подтвердила, что Лондон не выдал ей визу. Она предположила, что это могло произойти, так как в Британии что-то скрывают об инциденте в Солсбери. Позже были названы четыре причины отказа в визе Виктории Скрипаль. Родственница Скрипалей говорила, что ее двоюродная сестра Юлия «не хочет ничего другого, кроме как вернуться в Москву», однако она не может свободно излагать свое мнение.