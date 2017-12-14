Путин заявил о колоссальном ущербе для экономики

Президент Владимир Путин на первом после выборов главы государства заседании Государственного совета отметил, что 98,8% нарушений антимонопольного законодательства совершается региональными и муниципальными органами власти. «Мы считаем: надо «порадеть родному человечку», своим каким-то фирмешкам, ГУПам, МУПам», – сказал президент. – «А на самом деле ущерб для экономики страны колоссальный».

«Вы знаете, насколько масштабны задачи, которые стоят перед страной, они требуют максимально эффективно включиться в их решение, причем, включиться всех – и гражданское общество, и бизнес, и органы власти, и, конечно же, требуются усилия всех субъектов Российской Федерации», – заявил Путин, передает ТАСС.

Он отметил, что тема заседания – развитие конкуренции в стране – «это одно из ключевых направлений нашей работы». «Без решения задач в этой сфере ничего мы с вами не сделаем. Еще раз подчеркну, что фундаментальная значимость конкуренции определена и в Конституции России, и это направление одно из магистральных, как я уже сказал, при достижении целей, о которых было сказано в послании», – заявил президент.

Он также отметил, что «справедливая и честная конкуренция – это базовое условие для экономического и технологического развития, залог обновления страны, ее динамичного движения вперед во всех сферах жизни», передает РИА «Новости».

Глава государства отметил, что в России «не мало случаев прямого игнорирования законов, особенно со стороны местных властей». По данным Путина, «в общем количестве нарушений антимонопольного законодательства со стороны Федеральных органов власти в 2017 году составляет 1,2%, а региональными и муниципальными органами власти - 98,8% нарушений».

«О чем это говорит? Это говорит о том, что значения в стране должного этому не придается. Мы считаем, что это ерунда какая-то, что ничего страшного, надо «порадеть родному человечку», своим каким-то фирмешкам, ГУПам, МУПам», – сказал президент.

Он уверен: «На самом деле ущерб для экономики страны колоссальный». «Мы его просто не ощущаем, не чувствуем, но он большой», – полагает глава государства.

По оценке Путина, правовое регулирование конкуренции в РФ «соответствует в целом мировым стандартам». Он напомнил, что в последние годы приняты четыре пакета антимонопольных законов. «Главное – обеспечить их надлежащую правоприменительную практику, пока в сфере конкуренции не мало случаев прямого игнорирования законов, особенно со стороны местных властей», – подчеркнул президент.

Путин сообщил, что сейчас «ФАС готовит пятый законодательный пакет». «Но вместе с законодательством должна меняться и управленческая логика», – указал Путин. Он назвал важнейшей задачей «реализацию так называемых проконкурентных подходов в деятельности органов власти».

«Однако, такие подходы, основанные на поощрении конкуренции, используются крайне редко, причина в привычном, устоявшемся образе, стиле бюрократического мышления, в отсутствии стремления выстраивать выгодную и региону, и его жителям экономику государственного или муниципального заказа, проще говоря, проще работать со своими ГУПами, МУПами, чем выбирать эффективных исполнителей на конкурентном рынке», - указал президент.

По его мнению, «такие действия ведут к росту бюджетных расходов, консервируют отсталые производства и низкое качество продукции, в конечном итоге от этого страдают потребители». Он также отметил, что «государственные структуры и компании с госучастием занимают те ниши, где мог бы работать малый и средний бизнес, фактически вытесняют его с рынков, монополизируют эти рынки». Как следствие, подчеркнул глава государства, идет процесс картелизации конкурентных сфер экономики.