Трамп назвал место, где хочет встретиться с Ким Чен Ыном

Американский президент Дональд Трамп назвал место, где был бы не прочь встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

«Много стран рассматриваются в качестве места встречи, но не был бы Дом мира/Дом свободы на границе между Северной и Южной Кореей более показательным и важным местом, чем какая-то третья страна? Просто спрашиваю!» – написал Трамп в Twitter.

Американский лидер имеет в виду пограничный пункт Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей, где на прошлой неделе прошла историческая встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина.

Агентство Киодо ранее сообщило, что в качестве возможного места встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына не рассматриваются США и Северная Корея. Предполагалось также, что встреча может состояться во Владивостоке или Сингапуре.