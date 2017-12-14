Стало известно неучтенное обстоятельство отравления Юлии Скрипаль

Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия была отравлена вскоре после получения доступа к тайному счету в размере 150 тыс. фунтов стерлингов (около 185 тыс. долларов), пишет британская Daily Mirror.

Издание отмечает, что указанные средства были получены от продажи дома в Великобритании, принадлежавшего брату Юлии Скрипаль Александру, который в 2017 году умер в Петербурге «при невыясненных обстоятельствах», а также его супруге Наталье.

Последняя продала дом после смерти мужа, взяв половину вырученной суммы себе, а другую положила на счет в один из российских банков, передает ТАСС.

К счету, как пишет газета, имел доступ Сергей Скрипаль. В конце февраля он предоставил доверенность на распоряжение средствами своей дочери.

Напомним, 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были найдены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери. 29 марта сообщалось, что Юлия Скрипаль пришла в себя, а через день стала есть и пить.

Власти Великкобритании заявляют, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического газа «Новичок», и, как считают в Москве, безосновательно обвиняют в произошедшем Россию. Не дожидаясь результатов расследования, Лондон выслал российских дипломатов и призвал другие страны следовать примеру Великобритании. Кроме того, Британия воспользовалась инцидентом в Солсбери как предлогом для наращивания военных расходов.

Как заявил накануне глава МИД Сергей Лавров, Великобритания, США и другие страны отбросили все приличия и прибегают к откровенной лжи.