Власти Сахалина задумались о доплатах работающим врачам-пенсионерам

Власти Сахалинской области планируют установить доплаты для находящегося на пенсии, но работающего медперсонала первичного звена; законопроект о доплатах находится в стадии согласования, сообщила заместитель губернатора региона Вера Щербина.

Она уточнила, что законопроект о доплатах находится в стадии согласования, передает РИА «Новости»

По ее словам, доплаты в 10 тыс. рублей будут полагаться «врачам, которые работают непосредственно в первичном звене, если они достигли пенсионного возраста и продолжают работать».

«Если они проработали еще 5 лет, мы им будем 15 тыс. рублей выплачивать, а фельдшерам и акушеркам – соответственно 5 и 10 тыс. рублей», – сказала Щербина на пленарной сессии конференции по демографическому развитию ДФО.

Она пояснила, что это делается для того, «чтобы закрепить кадры, поскольку на севере женщины у нас уходят на пенсию в 50 лет, а мужчины – в 55, в самом расцвете сил, и еще могут работать».

Напомним, по мнению аналитиков РАНХиГС, Россия столкнулась с дефицитом рабочих рук.