Началось строительство самого мощного энергоблока в России

В воскресенье началось строительство нового энергоблока Курской АЭС-2, который станет самым мощным в России, сообщает пресс-служба «Росэнергоатома» (входит в Росатом).

«29 апреля 2018 года на площадке сооружения Курской АЭС-2 в фундаментную плиту реакторного здания энергоблока №1 были уложены первые кубометры бетона. Тем самым был дан старт основным строительным работам, началось сооружение самого мощного энергоблока в России поколения 3+ электрической мощностью 1255 МВт», – говорится в сообщении на сайте «Росэнергоатома».

Отмечается, что энергоблоки №1 и №2 Курской АЭС-2 – это пилотные энергоблоки, сооружаемые по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информационный), созданному российскими проектировщиками на базе технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200.