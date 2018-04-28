Бузова рассказала, как прошел ее «запрещенный» концерт

Певица Ольга Бузова рассказала, как прошел ее концерт в Ессентуках, куда она пригласила своих поклонников после отмены выступления во Владикавказе.

На своей странице в Instagram Бузова публикует фотографии и видео с концерта, отмечая, что поддержка поклонников растрогала ее «до слез». «Мои люди всегда со мной», – пишет певица.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 28 Апр 2018 в 12:42 PDT

Напомним, главный тренер сборной России по вольной борьбе и депутат Дзамболат Тедеев выступил против концерта Ольги Бузовой во Владикавказе. Бузова заявила, что слова Тедеева оскорбляют народ Владикавказа.

В субботу Бузова объявила, что ее концерт во Владикавказе не состоится из-за якобы поступающих угроз и пригласила своих поклонников в Ессентуки. Сенатор от республики Северная Осетия-Алания Арсен Фадзаев опроверг слова Бузовой об «угрозах», подчеркнув, что «Северная Осетия – цивилизованная республика», на территории которой проживает многонациональный народ.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что споры о «разврате Бузовой» вызвали раскол в осетинском обществе.