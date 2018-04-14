В Северной Осетии выступили против концерта Бузовой

Главный тренер сборной России по вольной борьбе и депутат парламента Северной Осетии Дзамболат Тедеев высказался против концерта поп-дивы Ольги Бузовой во Владикавказе.

На своей странице в Instagram Тедеев написал, к нему ежедневно обращаются жители республики, выражающие беспокойство предстоящим концертом Бузовой.

«Разделяя справедливое негодование соплеменников, я абсолютно солидарен с ними, и считаю недопустимым выступление новоиспеченной певицы, ведущей «Дома-2» на осетинской земле», – написал он.

Тедеев задается вопросами о том, какие ценности пропагандирует Бузова, в каком виде предстает перед зрителями, какой смысл несут ее песни. Даже названия ее хитов «говорят сами за себя», отмечает депутат парламента Северной Осетии.

«Объективно ответив на эти и ряд других вопросов, вряд ли можно найти причины для встречи Бузовой с нашей публикой. В связи с этим я буду общаться с организаторами концерта, передам им эту информацию, и надеюсь на их понимание», – заключил Тедеев.

Публикация от Дзамболат Тедеев (@dzambolat_tedeev) 14 Апр 2018 в 3:18 PDT

Ранее народный артист России Олег Газманов оценил современный отечественный шоу-бизнес, раскритиковав «бузовщину» и похвалив российских рэперов. До этого Юрий Лоза сравнил Бузову с осьминогом.