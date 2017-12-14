Лоза сравнил Бузову с осьминогом

По словам певца Юрия Лозы, Ольга Бузова не понимает, что такое криптовалюта, и только пиарится на этой «бредовой идее».

«Бузова – это пирожок ни с чем. У нее внутри нет наполнения, только красивая оболочка. Какая она на хрен популярная певица? Она просто популярна, а популярным может быть все что угодно. Осьминог Пауль, например», – заявил музыкант Юрий Лоза в интервью Пятому каналу.

Музыкант напомнил, что Ольга Бузова, в отличие от него, не имеет экономического образования, поэтому не понимает принципов работы криптовалюты.

Лоза назвал «бредовой» идею запуска блокчейн-платформы Buzcoin.io, о которой ранее заявляла Ольга Бузова, и посчитал, что это необходимо только для того, чтобы привлечь к себе внимание.

«Если вы когда-либо слышите громкие заявления от людей типа Бузовой, понимайте, что за ними стоят другие люди, которые занимаются ее пиаром. Они сказали ей озвучить такую бредовую с точки зрения здравого смысла идею. Бузова не врубается даже близко в то, как может функционировать криптовалюта», – отметил Юрий Лоза.