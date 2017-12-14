Ольга Бузова заявила о запуске своей криптовалюты

Певица Ольга Бузова запускает производство собственной криптовалюты, она будет служить ядром платформы BUZAR, пользователи которой смогут знакомиться и покупать товары и услуги.

Телеведущая и певица Ольга Бузова намерена открыть международную блокчейн платформу BUZAR. Предварительно сообщается, что «бузкоины» можно будет купить в апреле.

«Я первая девушка в этой стране, которая представляет вашему вниманию свою валюту – Buzсoin. Я создаю империю. Я хочу вам напомнить, что мы живем в эпоху Ольги Бузовой, эпоху больших перемен», – цитирует певицу «Московский Комсомолец».

Платформа даст возможность завести знакомства, найти подходящую работу, приобрести билеты на концерты любимых исполнителей, снять жилье, совершать операции с криптовалютами, а также покупать товары и услуги.

Ранее Бузова снялась для русскоязычной версии журнала Playboy, видео со съемок она опубликовала в своем Instagram.