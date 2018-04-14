Газманов выступил против Бузовой

Народный артист России Олег Газманов оценил современный отечественный шоу-бизнес, раскритиковав «бузовщину» и похвалив российских рэперов.

«В нашем шоу-бизнесе сейчас много явлений, начиная от бузовщины и заканчивая вызывающими рэп-баттлами. Но все это даже нельзя назвать творчеством», – передает kp.ru слова Газманова.

При этом, по его словам, в России много ярких и душевных артистов.

«Я смотрю на все это глазами своей 14-летней дочери, спрашиваю, что она слушает. Вот, к примеру, в ее плеере Мот, Гуф. Они делают что-то интересное. Мне нравится рэпер Баста, который соединяет разные направления. Да, у нас в России есть таланты, нечего все время кивать на Запад», – сказал певец.

Напомним, в начале апреля певец Юрий Лоза сравнил Бузову с осьминогом.