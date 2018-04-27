Сенатор от Северной Осетии ответил Бузовой по поводу угроз

«Никто никому не угрожает. Северная Осетия – цивилизованная республика, у нас многонациональный народ, мы не можем угрожать никому, мне кажется, кто-то наговаривает», заявил газете ВЗГЛЯД сенатор от республики Северная Осетия-Алания Арсен Фадзаев.

«Я думаю, что это не соответствует действительности, никто никому не угрожает, Северная Осетия – цивилизованная республика, у нас многонациональный народ. Многие знают на Северном Кавказе, в России, мы не можем угрожать никому, мне кажется, кто-то наговаривает. Недавно я прочитал, что концерт не состоится, и кто-то решил, что такими заявлениями можно исправить ситуацию. Я так думаю, но до конца не знаю ситуацию, глубоко не разбирался, это не совсем наша тема», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор от республики Северная Осетия-Алания Арсен Фадзаев.

Так он прокомментировал заявление певицы Ольги Бузовой, адресованное подписчикам, в котором она обвинила власти Владикавказа в угрозах, и объяснила перенос концерта из Владикавказа в Ессентуки.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 27 Апр 2018 в 1:57 PDT

«Сейчас я еду по Владикавказу, весь город увешан афишами, смотрю. сколько концертов у нас будет ближайшее время, я удивлен: и Григорий Лепс, и Сосо Павлиашвили, Елена Ваенга и многие другие приезжают в Осетию. Каждую неделю в городе проходят концерты российских звезд, все спокойно и цивилизованно, вам это любой певец или певица подтвердят. Северная Осетия любит российских звезд, и всегда принимает с радостью, их приезд всегда праздник. Культура развита на самом высоком уровне», – подчеркнул сенатор.

В билетной кассе концертного зала Северо-Осетинского госуниверситета, между тем, отметили, что все желающие могут бесплатно доехать до Ессентуков, где будет проходить концерт Бузовой, и билеты действительны. По словам билетера, билеты раскуплены частично, но много ли билетов сдано, ответить затруднился.

По словам Фадзаева, в республике много внимания уделяется культурным проектам, которые власти разрабатывают и проводят совместно с национальными знаменитостями.

Напомним, ранее главный тренер сборной России по вольной борьбе и депутат Дзамболат Тедеев выступил против концерта Ольги Бузовой во Владикавказе.

Бузова заявила, что слова Тедеева оскорбляют народ Владикавказа.