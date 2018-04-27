Бузова заявила об отмене концерта во Владикавказе из-за угроз властей

Певица Ольга Бузова рассказала, что ее концерт во Владикавказе не состоится из-за поступающих угроз и пригласила своих поклонников в Ессентуки.

«Все кто купил билеты на концерт во Владикавказе, я приглашаю и жду Вас на свой концерт в Ессентуках, так как власти Осетии не дают провести этот концерт. Угрожают мне и организаторам», – написала Бузова в Instagram.

Она сообщила также, что для желающих посетить концерт из Владикавказа и обратно будут организованы автобусы.

«Простите меня...я сделала все...Я мечтала приехать к вам, но жестокость некоторых людей не имеет границ», – посетовала Бузова.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 27 Апр 2018 в 1:57 PDT

Напомним, ранее главный тренер сборной России по вольной борьбе и депутат Дзамболат Тедеев выступил против концерта Ольги Бузовой во Владикавказе.

Бузова заявила, что слова Тедеева оскорбляют народ Владикавказа.