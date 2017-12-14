Бузова обвинила депутат парламента Северной Осетии в оскорблении народа

Певица Ольга Бузова заявила, что слова главного тренера сборной России по вольной борьбе и депутата парламента Северной Осетии Дзамболата Тедеева оскорбляют народ Владикавказа. Ранее он заявил, что выступление Бузовой недопустимо.

Певица Ольга Бузова обратилась в Instagram к главному тренеру сборной России по вольной борьбе и депутату Парламента Северной Осетии Дзамболату Тедееву, заявив, что все билеты на ее концерт во Владикавказе раскуплены, и она неоднократно выступала в Северной Осетии. Поэтому его возможные требования запретить ее выступления – нарушение закона и Конституции России.

«Я не раз была во Владикавказе и знаю ваш регион как очень гостеприимный, поэтому ваши слова сейчас лишь оскорбляют ваш прекрасный народ, славящийся любовью к приезжающим в Осетию. Во Владикавказе у меня очень много поклонников и моих людей, с которыми я с нетерпением жду встречи! Мне сообщили организаторы, что на концерт уже не достать билеты и меня в вашей столице ждет sold out», – пишет певица.

Она предположила, что Тедееву не хватило билета на ее концерт:

«Я как девушка, понимающая ваше положение, готова лично пригласить вас на свое шоу «Под звуки поцелуев» во Владикавказе 29 апреля. Я буду вас ждать и помните, я люблю розы», – отметила Бузова.

Она порекомендовала остальным желающим обратить внимание на себя, «не заниматься ерундой и не решать за людей кому и куда ходить».

Напомним, ранее главный тренер сборной России по вольной борьбе и депутат Дзамболат Тедеев выступил против концерта Ольги Бузовой во Владикавказе.

«Разделяя справедливое негодование соплеменников, я абсолютно солидарен с ними и считаю недопустимым выступление новоиспечённой певицы, ведущей «Дома-2» на осетинской земле. Какие ценности она пропагандирует? В каком виде предстаёт перед зрителями? Какой смысл несут её песни? Даже их названия говорят сами за себя. Объективно ответив на эти и ряд других вопросов, вряд ли можно найти причины для встречи Бузовой с нашей публикой», - цитирует Тедеева «Спорт-Экспресс».