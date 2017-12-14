Споры о «разврате Бузовой» вызвали раскол в осетинском обществе

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28 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 19:44  |  vz.ru
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Россия заработает на примирении двух Корей

Россия может вернуться к двум проектам, которые были невозможны из-за политических сложностей вокруг КНДРФото: Ryu Seung-Il/Zuma/Global Look Press
Наметившееся примирение Южной и Северной Кореи дает шанс на реализацию двух проектов, напрямую связанных с Россией. Речь идет о строительстве газопровода в Южную Корею через северокорейскую территорию, в чем России нет равных. А также о соединении межкорейской железной дороги с российским Транссибом. Что именно это могло бы дать нашей стране? Подробности...
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Какое значение для России будет иметь объединение двух Корей

Эта встреча действительно радует Ким Чен Ына и Мун Чжэ ИнаФото: Korea Summit Press Pool/Reuters
Перспектива заключения мирного договора между двумя Кореями и исчезновения корейской темы из списка важнейших мировых проблем будет означать наступление нового миропорядка. И это прямо будет затрагивать не только собственно Пхеньян и Сеул, Пекин и Вашингтон – но и Москву. Каким образом и в чем здесь интересы России? Подробности...
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Татарстан пытается взять реванш по языковому вопросу

Добровольность изучения татарского языка в Татарстане сравнили с холокостомФото: Егор Алеев/ТАСС
В Казани опять заговорили о том, что татарский язык необходимо изучать каждому ребенку в каждой школе. Ранее точку в этом вопросе поставил Владимир Путин, но татарстанские единороссы пытаются сделать вид, что это не точка, а точка с запятой. Показательно, что их в этом поддерживают пропагандистские СМИ, финансируемые из США. Подробности...
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В мире изменилось отношение к послушанию США

Самыми послушными в мире союзниками Госдеп назвал израильтян, украинцев и папуасов из МикронезииФото: F. Schneider/Arco Images/Global Look Press
США назвали десятку своих самых послушных союзников, вычислив их по статистике голосований в ООН. Среди тех, кто чаще всех выступает в унисон с Вашингтоном, оказались Израиль, Украина и населенные папуасами островные государства, вроде Микронезии и Палау. В целом поддержка США внутри ООН упала на 10 процентов. С приходом Трампа рука Госдепа перестала кормить союзников столь щедро, как раньше. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Возвращение частной военной силы на историческую арену идет семимильными шагами

Владимир Неелов, эксперт «Центра стратегической конъюнктуры»
Пока на Западе частные военные компании зарабатывают деньги и служат инструментом для непрямого ведения политики, пока Китай вовсю создает военные госкорпорации для экспансии в Африке, Россия вновь идет своим путем. Подробности...

Говорить о «победе» Ким Чен Ына было бы большим преувеличением

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
27 апреля 2018 года, возможно, станет исторической датой. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали совместную декларацию, в которой обозначены весьма амбициозные цели. Подробности...
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Свой вклад в «бархатную революцию» внесла даже Ким Кардашьян

Владимир Блинов, digital-агентство «Интериум»
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          Споры о «разврате Бузовой» вызвали раскол в осетинском обществе

          «Власти Осетии не дают провести этот концерт. Угрожают мне и организаторам», – утверждает Бузова   28 апреля 2018, 18:50
          Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
          Текст: Алексей Ельцов

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          Актриса, певица и просто светская львица Ольга Бузова отменила свой сольный концерт во Владикавказе. По ее словам, из-за угроз властей – и действительно, как еще можно было понять агрессивные заявления некоторых представителей местной общественности и выколотые глаза Бузовой на афишах? Традиционные осетинские ценности вошли в конфликт с творчеством певицы – но это лишь верхушка айсберга.

          Об отмене концерта, назначенного на 29 апреля, Ольга Бузова сообщила на своей странице в Instagram: «Всех кто купил билеты на концерт во Владикавказе, я приглашаю и жду на свой концерт в Ессентуках, так как власти Осетии не дают провести этот концерт. Угрожают мне и организаторам...» (орфография сохранена).

          Бузова также сообщила, что организует для своих поклонников из Осетии бесплатные автобусы на концерт в Ессентуках. А после выступления автобусы отвезут зрителей обратно во Владикавказ (не ближний свет – три часа на машине). «Простите меня...я сделала все...Я мечтала приехать к вам, но жестокость некоторых людей не имеет границ...», – резюмировала она.

          Скандал вокруг концерта Бузовой начался еще в начале месяца, когда депутат местного парламента, бывший тренер сборной России по вольной борьбе Джамболат (Джабо) Тедеев через тот же Instagram высказался против ее выступления в Северной Осетии, поскольку творчество Бузовой, с его точки зрения, противоречит «традиционным ценностям» осетинского народа.

          «Ко мне ежедневно обращаются жители нашей республики, которые обеспокоены предстоящим концертом Ольги Бузовой во Владикавказе, – написал он. – Считаю своим долгом дать этому оценку и выразить свое отношение... Разделяя справедливое негодование соплеменников, я абсолютно солидарен с ними и считаю недопустимым выступление новоиспеченной певицы, ведущей «Дома-2» на осетинской земле. Какие ценности она пропагандирует? В каком виде предстает перед зрителями? Какой смысл несут ее песни? Даже их названия говорят сами за себя».

          По словам тренера и республиканского депутата, «объективно ответив на эти и ряд других вопросов, вряд ли можно найти причины для встречи Бузовой с нашей публикой». Тедеев пояснил, что собирается поговорить на эту тему с организаторами концерта.

          В устах Тедеева «поговорить на тему» – серьезный сигнал для всех, с кем он намеревается это сделать. Люди действительно призадумались. Ссориться из-за Бузовой с Тедеевым желающих в республике мало. Он человек чрезвычайно известный в обеих Осетиях, а в 1990-х годах наряду со своим старшим братом Ибрагимом (более известен в определенных кругах как Дики или Дикий; убит в 2006 году в ресторане «Аландон» во Владикавказе) считался человеком, так сказать, авторитетным.

          Однако выступление Тедеева неожиданно встретило резкий отпор со стороны республиканских чиновников и части общественности. Министр культуры РСО-А Руслан Мильдзихов заявил, что республика готова принять всех артистов.

          В пресс-службе правительства РСО-А пояснили ситуацию так: «Да, часть общественности выступала против концерта Ольги Бузовой, и к нам поступали протестные письма от общественных организаций. Однако власти республики не запрещали проведение этого концерта. Мы по-прежнему ждем в гости эти и другие творческие коллективы. Концерты разных солистов и групп неоднократно проходили в Осетии, и все всегда оставались довольны. Ситуация вокруг выступления Ольги Бузовой является искусственно «накрученной».

          В социальных сетях развернулась активная полемика вокруг заявления Тедеева. При этом за проведение концерта Бузовой высказывались не столько из-за любви к ее творчеству, сколько из-за поддержки свободы творчества вообще и против навязчивой «охранительности», очень популярной в РСО-А.

          Конечно, значительная часть аудитории поддержала и Тедеева. В Осетии в последние годы очень популярна тема сохранения традиционных культурных ценностей, а Бузова воспринимается как символ разврата и бескультурья. В то же время, «охранительная традиция» ведет себя настолько агрессивно и безапелляционно, что у части молодежи и людей среднего возраста стала вызывать отторжение.

          Культурный конфликт налицо, и ему много лет, а Бузова просто оказалась в нужном месте в нужное время. При том, что некоторые представители «охранительной традиции» в личном поведении, мягко говоря, не всегда следуют агъдау – неписаному кодексу морально-этических норм осетинского народа. Когда иметь любовниц и пользоваться услугами проституток – нормальное явление (термин «сауна» уже давно утратил во Владикавказе изначальный смысл), а смотреть на Бузову на сцене – агъдау не позволяет.

          Месяца не проходит, чтобы в соцсетях не разгорелись адские споры по поводу очередного видео, выложенного осетинскими подростками. Особенно памятна многим история с попыткой запретить прокат во Владикавказе фильма «50 оттенков серого».

          В общем, неудивительно, что в республике, где традиционно ничего не происходит, концерт Бузовой стал событием номер один. На эту тему высказывались депутаты, чиновники, деятели культуры.

          Сама Бузова сперва пыталась отшутиться и написала (вся эта история разворачивалась в основном в соцсетях), что Тедееву просто билета не досталось, и она лично приглашает его концерт и будет ждать с букетом цветов. Джамбулат это приглашение не оценил. И вообще сложно себе представить, чтобы Тедееву во Владикавказе чего-то «не досталось», тем более каких-то там билетов.

          Ситуация начала выходить из-под контроля, когда неизвестные по ночам стали портить развешенные по Владикавказу афиши. А если точнее, вырезать Бузовой глаза.

          Это действительно можно расценить как угрозу. При этом официальные лица продолжали настаивать на том, что к концерту все готово и он пройдет по высшему разряду.

          История с отмененным концертом снова запустила в республике (особенно в осетинском интернет-сегменте) спор между сторонниками агъдау, как они его понимают, и теми, кто сомневается в необходимости излишне фундаменталистского подхода. Ключевая проблема: пропасть между реальным поведением и декларируемыми за столом и в СМИ высокодуховными ценностями.

          Многие в обеих Осетиях справедливо полагают, что излишняя агрессия, которую выказывают некоторые «охранители», связана с упомянутым выше лицемерием. А оно, в свою очередь, стало порождением «диктата старших», когда объективно правильные нормы поведения приходится выполнять не по зову сердца, а только как элемент этикета и для демонстрации «хорошего воспитания».

          Этот спор будет продолжен и без Бузовой. Поводы для обсуждения всегда найдутся. В конце концов, интернет все стерпит.


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