Споры о «разврате Бузовой» вызвали раскол в осетинском обществе

Актриса, певица и просто светская львица Ольга Бузова отменила свой сольный концерт во Владикавказе. По ее словам, из-за угроз властей – и действительно, как еще можно было понять агрессивные заявления некоторых представителей местной общественности и выколотые глаза Бузовой на афишах? Традиционные осетинские ценности вошли в конфликт с творчеством певицы – но это лишь верхушка айсберга.

Об отмене концерта, назначенного на 29 апреля, Ольга Бузова сообщила на своей странице в Instagram: «Всех кто купил билеты на концерт во Владикавказе, я приглашаю и жду на свой концерт в Ессентуках, так как власти Осетии не дают провести этот концерт. Угрожают мне и организаторам...» (орфография сохранена).

Бузова также сообщила, что организует для своих поклонников из Осетии бесплатные автобусы на концерт в Ессентуках. А после выступления автобусы отвезут зрителей обратно во Владикавказ (не ближний свет – три часа на машине). «Простите меня...я сделала все...Я мечтала приехать к вам, но жестокость некоторых людей не имеет границ...», – резюмировала она.

Скандал вокруг концерта Бузовой начался еще в начале месяца, когда депутат местного парламента, бывший тренер сборной России по вольной борьбе Джамболат (Джабо) Тедеев через тот же Instagram высказался против ее выступления в Северной Осетии, поскольку творчество Бузовой, с его точки зрения, противоречит «традиционным ценностям» осетинского народа.

«Ко мне ежедневно обращаются жители нашей республики, которые обеспокоены предстоящим концертом Ольги Бузовой во Владикавказе, – написал он. – Считаю своим долгом дать этому оценку и выразить свое отношение... Разделяя справедливое негодование соплеменников, я абсолютно солидарен с ними и считаю недопустимым выступление новоиспеченной певицы, ведущей «Дома-2» на осетинской земле. Какие ценности она пропагандирует? В каком виде предстает перед зрителями? Какой смысл несут ее песни? Даже их названия говорят сами за себя».

По словам тренера и республиканского депутата, «объективно ответив на эти и ряд других вопросов, вряд ли можно найти причины для встречи Бузовой с нашей публикой». Тедеев пояснил, что собирается поговорить на эту тему с организаторами концерта.

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В устах Тедеева «поговорить на тему» – серьезный сигнал для всех, с кем он намеревается это сделать. Люди действительно призадумались. Ссориться из-за Бузовой с Тедеевым желающих в республике мало. Он человек чрезвычайно известный в обеих Осетиях, а в 1990-х годах наряду со своим старшим братом Ибрагимом (более известен в определенных кругах как Дики или Дикий; убит в 2006 году в ресторане «Аландон» во Владикавказе) считался человеком, так сказать, авторитетным.

Однако выступление Тедеева неожиданно встретило резкий отпор со стороны республиканских чиновников и части общественности. Министр культуры РСО-А Руслан Мильдзихов заявил, что республика готова принять всех артистов.

В пресс-службе правительства РСО-А пояснили ситуацию так: «Да, часть общественности выступала против концерта Ольги Бузовой, и к нам поступали протестные письма от общественных организаций. Однако власти республики не запрещали проведение этого концерта. Мы по-прежнему ждем в гости эти и другие творческие коллективы. Концерты разных солистов и групп неоднократно проходили в Осетии, и все всегда оставались довольны. Ситуация вокруг выступления Ольги Бузовой является искусственно «накрученной».

В социальных сетях развернулась активная полемика вокруг заявления Тедеева. При этом за проведение концерта Бузовой высказывались не столько из-за любви к ее творчеству, сколько из-за поддержки свободы творчества вообще и против навязчивой «охранительности», очень популярной в РСО-А.

Конечно, значительная часть аудитории поддержала и Тедеева. В Осетии в последние годы очень популярна тема сохранения традиционных культурных ценностей, а Бузова воспринимается как символ разврата и бескультурья. В то же время, «охранительная традиция» ведет себя настолько агрессивно и безапелляционно, что у части молодежи и людей среднего возраста стала вызывать отторжение.

Культурный конфликт налицо, и ему много лет, а Бузова просто оказалась в нужном месте в нужное время. При том, что некоторые представители «охранительной традиции» в личном поведении, мягко говоря, не всегда следуют агъдау – неписаному кодексу морально-этических норм осетинского народа. Когда иметь любовниц и пользоваться услугами проституток – нормальное явление (термин «сауна» уже давно утратил во Владикавказе изначальный смысл), а смотреть на Бузову на сцене – агъдау не позволяет.

Месяца не проходит, чтобы в соцсетях не разгорелись адские споры по поводу очередного видео, выложенного осетинскими подростками. Особенно памятна многим история с попыткой запретить прокат во Владикавказе фильма «50 оттенков серого».

В общем, неудивительно, что в республике, где традиционно ничего не происходит, концерт Бузовой стал событием номер один. На эту тему высказывались депутаты, чиновники, деятели культуры.

Сама Бузова сперва пыталась отшутиться и написала (вся эта история разворачивалась в основном в соцсетях), что Тедееву просто билета не досталось, и она лично приглашает его концерт и будет ждать с букетом цветов. Джамбулат это приглашение не оценил. И вообще сложно себе представить, чтобы Тедееву во Владикавказе чего-то «не досталось», тем более каких-то там билетов.

Ситуация начала выходить из-под контроля, когда неизвестные по ночам стали портить развешенные по Владикавказу афиши. А если точнее, вырезать Бузовой глаза.

Это действительно можно расценить как угрозу. При этом официальные лица продолжали настаивать на том, что к концерту все готово и он пройдет по высшему разряду.

История с отмененным концертом снова запустила в республике (особенно в осетинском интернет-сегменте) спор между сторонниками агъдау, как они его понимают, и теми, кто сомневается в необходимости излишне фундаменталистского подхода. Ключевая проблема: пропасть между реальным поведением и декларируемыми за столом и в СМИ высокодуховными ценностями.

Многие в обеих Осетиях справедливо полагают, что излишняя агрессия, которую выказывают некоторые «охранители», связана с упомянутым выше лицемерием. А оно, в свою очередь, стало порождением «диктата старших», когда объективно правильные нормы поведения приходится выполнять не по зову сердца, а только как элемент этикета и для демонстрации «хорошего воспитания».

Этот спор будет продолжен и без Бузовой. Поводы для обсуждения всегда найдутся. В конце концов, интернет все стерпит.