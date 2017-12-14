Бузова назвала себя второй после Путина

Певица Ольга Бузова записала песню с Василием Вакуленко (рэпер Баста), в которой ответила на критику недоброжелателей и заявила, что она вторая после Путина.

Певица и телеведущая Ольга Бузова выпустила совместный трек с Василием Вакуленко, известным как рэпер Баста (согласно закону о СМИ ВЗГЛЯД не может опубликовать видео, содержащее нецензурную лексику). Клим «Бузова – тоже музыка» опубликовано на YouTube канале певицы.

Бузова поет о том, что в ее текстах не так много мусора, и ее песни – тоже музыка. Кроме того, она подчеркнула, что добилась всего сама, а не через постель, а те, кто знают, как сделать лучше – пусть делают.

«Я – вторая после Путина, я – правнучка Распутина», – поет Бузова.

Кроме нее в клипе снялся Баста, который пишет ей тексты, но по сценарию недовольная Бузова комкает их, и бросает в рэпера.

Добавим, накануне Ольга Бузова стала гостем программы Gazlive, ведущим которой является Вакуленко.

Ранее российский музыкант Юрий Лоза уже критиковал Бузову, сравнивал ее с осьминогом и пирожком:

«Бузова – это пирожок ни с чем. У нее внутри нет наполнения, только красивая оболочка. Какая она на хрен популярная певица? Она просто популярна, а популярным может быть все что угодно. Осьминог Пауль, например».