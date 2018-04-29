Указан срок закрытия ядерного полигона КНДР

Северная Корея намерена публично провести демонтаж ядерного полигона Пхунгери, сообщают информационные агентства.

Как сообщили южнокорейские власти, закрыть полигон запланировано в мае, передает ТАСС со ссылкой на «Ренхап».

В администрации южнокорейского президента заявили: «Некоторые говорят, что Север уничтожает объекты, находящиеся в плачевном состоянии, но вы увидите, что это не так».