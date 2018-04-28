Москву обеспокоило возможное обострение в Палестине из-за планов США

Россия обеспокоена возможностью обострения обстановки в Палестине с учетом планов Соединенных Штатов перенести посольство в Иерусалим, заявил МИД России.

«В Москве глубоко обеспокоены этими трагическими событиями (гибелью 44 человек за время протестной кампании палестинцев в Газе – прим. ВЗГЛЯД) и перспективами дальнейшего обострения обстановки на палестинских территориях, в том числе с учетом озвученного администрацией США намерения провести в середине мая в Иерусалиме торжественную церемонию, символизирующую начало перевода туда американского посольства из Тель-Авива», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

Напомним, решение Дональда Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира. Израильские военные подсчитали, что в протестах на границе с Газой приняли участие порядка 10 тыс. человек.

Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим ожидается 14 мая, в день 70-летия образования Израиля. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о последствиях этого решения американского президента Дональда Трампа.