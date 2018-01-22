США назвали сроки переноса посольства в Иерусалим

США перенесут свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим до конца 2019 года, заявил вице-президент Майк Пенс.

«Посольство Соединенных Штатов откроется до конца следующего года», – сказал Пенс в ходе визита в Израиль, передает РИА «Новости».

В пятницу американские СМИ писали, что администрация президента США может перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим к 2019 году. Госдеп планирует переоборудовать под посольство консульское здание в районе Арнона, которое оснащено более серьезной системой безопасности в отличие от посольского комплекса в Тель-Авиве.

При этом ранее американские СМИ публиковали высказывание госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим займет не меньше трех лет.

Напомним, в декабре 2017 года американский президент Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о последствиях данного решения Трампа.