Названы сроки переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим

Администрация президента США планирует перенос посольства из Тель-Авива в Иерусалим к 2019 году, пишет New York Times.

Госдеп планирует переоборудовать под посольство консульское здание в районе Арнона, которое оснащено более серьезной системой безопасности в отличие от посольского комплекса в Тель-Авиве, передает РИА «Новости».

По словам источников газеты New York Times, ускоренный процесс переноса посольства в Иерусалим положительно скажется на популярности Трампа среди про-израильски настроенных американцев, а также среди протестантской части избирателей.

При этом ранее американские СМИ опубликовали высказывание госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим займет не меньше трех лет.

Напомним, в декабре 2017 года американский президент Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о последствиях данного решения Трампа.