Блогеры раскритиковали Захарову за платье

Официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала фото с тематического мероприятия, предполагающего, что все гости придут в белых нарядах; сама Захарова облачилась в платье всех цветов радуги, за что ее раскритиковали пользователи Сети.

Фотографию Захарова опубликовала на своей странице в Facebook. Пост набрал более 4,3 тыс. лайков, в том числе около двух сотен отметок со смеющимся смайлом и более 400 отметок «супер».

«Смысл идти в цветном платье, если вечеринка белая. Выделиться? Глупо...» – пишет Larissa Gribanova.

«Даже на вечеринке нарушаете правила, как и на международной арене. Профессиональная деформация, что ли...» – пишет Oleksandr Tretiakov из Киева.

«Уверен, в несогласованности дресс-кода обязательно найдется украинский след», – шутит Georgiy Goldstein.

Многим, напротив, цветное платье Захаровой на белой вечеринке понравилось. Интернет-пользователи называют платье очень красивым и даже шикарным, хвалят фигуру официального представителя российского внешнеполитического ведомства.

«Все логично, белый цвет – это сочетание всех цветов радуги. Платье вскрыло истинную суть вечеринки», – пишет Алекс Светлана.

«Все эти «белые», или «кислотные», или «пижамные» и т.п. вечеринки – это способ дрессировки людей! И правильно Вы сделали, что пришли в цветном платье, Мария, очень правильно!» – пишет Любовь Путятишна.

«Вам кажется, Мария хочет выделиться? А оно ей нужно? За ней и так пол мира наблюдает», – пишет Christine Harutyunyan.

Сама Захарова пояснила, что не знала о белом дресс-коде. «Пригласили по телефону. Я пришла)», – сообщила она.