Сервис Qiwi сравнил Роскомнадзор со слоном в посудной лавке

Компания Qiwi, управляющая одним из крупнейших в России платежных сервисов, рассказала о сложностях, с которыми столкнулась из-за действий Роскомнадзора по блокировке Telegram.

«Деятельность надзорного органа сейчас напоминает слона в посудной лавке: от этих блокировок страдают все, кроме Telegram», – говорится в заявлении компании, опубликованном во «ВКонтакте».

В компании отметили, что на этой неделе пользователи Qiwi «почувствовали на себе последствия блокировок IP-адресов Google, из-за которых на нашем сайте не работала ReCaptcha», обеспечивающей безопасность входа клиентов сервиса в личный кабинет.

«В результате многие пользователи столкнулись с проблемами при попытке доступа в свои аккаунты. Наши специалисты работали над решением проблемы и в итоге за ночь сделали свою капчу», – сообщили в Qiwi.

В компании выразили надежду на то, что эта ситуация «станет показательной для всех и будут сделаны соответствующие выводы о рациональности ввода запретов и блокировок там, где они невозможны по своей природе и мешают прогрессу».

В Кремле накануне заявили о сложностях при блокировке Telegram, добавив, что действия Роскомнадзора не должны создавать помех для других сервисов Рунета. В свою очередь интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев признал невозможность блокировки Telegram.

В начале апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским властям.