Глава МВД Британии призналась в некомпетентности по вопросу незаконной миграции

Глава МВД Великобритании Амбер Радд извинилась за неосведомленность о существовании целевых показателей на количество депортаций с территории Соединенного Королевства, пообещав ответить на вопросы по незаконной миграции на будущей неделе, после ознакомления с документами.

«В понедельник я сделаю заявление в палате общин в ответ на законно задаваемые мне вопросы по целевым показателям и по незаконной миграции», – заявила британский министр, слова которой передает РИА «Новости».

«Я не знала об определенных целевых показателях на количество депортаций. Я признаю, что должна была знать об этом и не знала», – заявила Радд.

В Великобритании разгорелся скандал вокруг потомков выходцев из Африки и с Карибских островов, активно приглашавшихся в страну после Второй мировой войны, чтобы возместить нехватку рабочей силы. Как выяснилось, многие родственники тех, кто приехал в то время в Соединенное Королевство, были вынуждены покинуть территорию страны, так как были признаны нелегальными мигрантами.

Напомним, в январе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал прибывающих в Европу беженцев «мусульманскими захватчиками», приток которых приведет к появлению «параллельных сообществ».