Премьер Венгрии назвал беженцев «мусульманскими захватчиками»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал прибывающих в Европу беженцев «мусульманскими захватчиками», приток которых приведет к появлению «параллельных сообществ».

Орбан заявил, что Венгрия не намерена в будущем принимать мигрантов, передает РИА «Новости».

«Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы рассматриваем их как мусульманских захватчиков», – заявил премьер-министр Венгрии изданию Welt.

Орбан также призвал лидеров ведущих европейских государств проявлять уважение к Венгрии.

Он подчеркнул, что выделение денег Венгрии из Фонда сплоченности ЕС никак не связано с вопросом беженцев в связи с тем, что есть «справедливый баланс», так как венгерская сторона открыла свой рынок для свободной конкуренции.

Напомним, Еврокомиссия (ЕК) подала в суд на Польшу, Венгрию и Чехию за невыполнение согласованных с ЕС национальных квот по приему мигрантов.