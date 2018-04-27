На полигоне «Ядрово» провели тестовые проколы для последующей дегазации

На полигоне ТБО «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области прошли тестовые проколы поля для дальнейшей дегазации, сообщил коммерческий менеджер компании Multriwell Юджин Тиммерманс.

«Сегодня мы установили специальное оборудование и провели первый тест, сделали первый прокол внутрь поля. Тест прошел успешно, результатами мы довольны. Сегодня готовим стичер к завтрашнему утру», – цитирует Тиммерманса РИАМО.

По его словам, в субботу, 28 апреля, начнется основная работа, которая покроет район в 3 тыс. квадратных метров. Через каждые три метра будет делаться специальный прокол глубиной 20 метров. Всего в теле полигона будет сделано 5 тыс. проколов.

Специалисты из Нидерландов утверждают, что весь процесс полностью безопасен – количество выделяемых опасных газов фиксируется специальным оборудованием.

Как отметили в минэкологии Московской области со ссылкой на представителя оператора полигона «Ядрово» Максима Конопко, голландская компания планирует выполнить все работы по монтажу системы дегазации за четыре-пять недель, при этом проколы специально будут проводить поэтапно.

«Это обусловлено спецификой технологии. Те проколы, которые будут делаться, сразу буду обвязываться горизонтальными дренами (система сбора свалочного газа), сразу накрываться непроницаемым слоем текстиля и пластика, и накрываться это все будет грунтом, поэтому никакого дополнительного выхода газа не будет», – сообщил Максим Конопко.

«У нас есть оборудование, которое фиксирует количество выбросов, если будет какая-то внештатная ситуация, об этом сообщится. Это прибор для фиксации газов: кислорода, сероводорода, метана и углекислого газа. Этот процесс безопасный», – добавил Юджин Тиммерманс.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента о ходе дел. Ранее на старой карте полигона «Ядрово» перестали принимать отходы, завершился первый этап подготовки территории к дегазации.

Голландские специалисты собираются выполнить всю работу по подготовке к рекультивации «Ядрова» до 15 июня, а факел для сжигания газа начнет действовать на полигоне в конце мая.