Старую часть полигона «Ядрово» закрыли для приема мусора

Мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе принял последний мусоровоз и закрыл так называемую старую карту, сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области.

«В 8:50 часов на территорию полигона «Ядрово» заехал последний мусоровоз. На данный момент «старая карта» полигона официально закрыта для приемки отходов», – передает сообщение «Интерфакс».

Уточняется, что это не означает закрытия полигона «Ядрово» в целом, однако, как сообщили в подмосковном министерстве экологии, «новая карта» пока еще не принимает мусор и не будет принимать в течение еще нескольких дней.

В свою очередь, заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков сообщил, что формирование тела полигона для его дегазации завершены.

На минувшей неделе власти Подмосковья отчитались о работах на полигоне «Ядрово». Ранее директор «Ядрово» Алексей Волошин сообщил, что весь мусор, который в настоящее время завозится на объект, используется исключительно для формирования тела полигона.